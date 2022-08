Taneczny, muzyczny i zielony – taki będzie 3. tydzień Festiwalu Miejskiego Wars Sawa Junior w Pasażu Wiecha

W tym tygodniu w Pasażu Wiecha nie może zabraknąć przede wszystkim tych, którzy kochają rośliny. W piątek i sobotę (19-20.08) odbędzie się proekologiczna akcja w duchu "zero waste" – udział w inicjatywie "Zielony Weteran" organizowanej przez Florabo to doskonały sposób na zapewnienie drugiego życia i nowego domu roślinom, które do tej pory rosły w warszawskich biurach. Rośliny będzie można kupić w bardzo przystępnych cenach. Akcji będą towarzyszyć prowadzone przez specjalistów warsztaty z pielęgnacji roślin. W sąsiednich pawilonach będzie można tez znaleźć dodatkowe atrakcje – strefę, w której uczestnicy będą mogli wykonać śmieszne przypinki i tatuaże z henny.