Tańszy przejazd mytaxi z aplikacją goodie

Od 3 do 30 kwietnia br. dzięki goodie podróżowanie z mytaxi będzie tańsze.



Jak skorzystać z jednej z dwóch promocji? Wystarczy pobrać na telefon komórkowy bezpłatną aplikację mobilną goodie, odnaleźć w niej okazję cenową mytaxi i wygenerować jednorazowy kod. Następnie kod należy wprowadzić do aplikacji mytaxi i już można cieszyć się rabatem za przejazd w wysokości 10 zł. Oferta dostępna jest dla wszystkich klientów mytaxi. Jednorazową obniżkę za przejazd o 35 zł zyskują zaś nowi klienci mytaxi i użytkownicy goodie. Kody uprawniające do zniżek są do pobrania w aplikacji goodie. Szczegółowe informacje i regulaminy promocji dostępne są na www.goodie.pl