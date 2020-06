Taras PSW już otwarty! W samym centrum miasta powstał Skwer Sportów Miejskich

Nie jest to pierwsza tego typu przestrzeń miejska przeznaczona na aktywne spędzanie czasu. W ubiegłym roku Zarząd Zieleni oddał do użytku skatepark i strefę do ćwiczeń na bulwarach przy Moście Świętokrzyskim. Obiekty takie powinny być w miarę możliwości uniwersalne, aby przyciągały wszystkich, bez względu na wiek. Dlatego Taras PSW oferuje wiele atrakcji.

Coś dla stołecznych miłośników sportu

Wielbiciele aktywnego spędzania czasu znajdą tam m.in. betonowe półkule do skakania, ześlizgiwania się lub wspinania, stoły do ping-ponga, skatepark składający się z kilku przeszkód typu quater-pipe, ustawionych w jednej linii, a na krańcach skweru rampy. Umieszczone zostały tam również trzy okrągłe boiska do panna footballu, gdzie w piłkę będą mogły grać dwie osoby. Na terenie Tarasu powstał też tor sprawnościowy – drewniane półki służące do wspinaczki wzdłuż pergoli oraz lina asekuracyjna.