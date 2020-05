Tarcza antykryzysowa 3.0. Pierwszy tydzień subwencji. Ile dostały polskie firmy?

Według danych przytoczonych przez Pawła Borysa, kwota subwencji dla polskich mikroprzedsiębiorstw w ramach subwencji zawartych w tarczy antykryzysowej 3.0., wynosi obecnie 72 tysiące złotych. Dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to kwota w wysokości 690 tysięcy złotych. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju dodał, że średni czas oczekiwania od złożenia wniosku do wpłynięcia pieniędzy na konto firmowe, wynosi dobę. Szef PFR dodał też, że z powodu epidemii koronawirusa średni spadek przychodów u beneficjentów programu wynosi 50%.

Tarcza 3.0. czyli rządowy program pomocowy

Tarcza antykryzysowa 3.0. zakłada budżet w wysokości 100 miliardów złotych na subwencje dla polskich firm. Liczba przedsiębiorstw, które będą mogły skorzystać z rządowej pomocy to około 690 tysięcy. By otrzymać subwencję z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, firmy muszą spełnić przede wszystkim jeden warunek - jest to prowadzenie działalności na 31 grudnia 2019 roku. Ponadto konieczne jest niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.