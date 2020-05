Tarcza antykryzysowa. Mocne słowa Aliny Nowak o Rafale Trzaskowskim

Tarcza antykryzysowa. Alina Nowak: "Rafał Trzaskowski nieprzygotowany"

Zdaniem Nowak winę za taka sytuację ponosi Rafał Trzaskowski, który nie przygotował się do zapewnienia pomocy warszawskim firmom. "Myślę, że pan prezydent nie do końca przygotował się do tego zadania i nie zadbał o to, by pomoc do firm dotarła w możliwie jak najkrótszym terminie" - oceniła.