Tarcza antykryzysowa. Ratusz odpowiada na zarzuty minister pracy Marleny Maląg

Tarcza antykryzysowa. Minister Marlena Maląg ponagla Rafała Trzaskowskiego

W ubiegły piątek minister pracy Marlena Maląg wezwała, w liście skierowanym do Rafała Trzaskowskiego , o szybsze procedowanie wniosków o zapomogi dla przedsiębiorców. Maląg powołała się na dane, według których warszawski urząd pracy rozpatrzył dotychczas mniej niż 10% wniosków. Nazwała Warszawę niechlubnym wyjątkiem na mapie Polski informując, że średnia ilość rozpatrzonych wniosków w reszcie kraju to 60%.

Minister zaznaczyła że chodzi głównie o mikropożyczki, czyli zapomogi przewidziane dla mikroprzedsiębiorstw, tj. firm w których zatrudnionych jest do 9 osób. Pożyczka będąca częścią tarczy antykryzysowej wynosi 5000 zł i ma pozwolić przedsiębiorcom na spłatę bieżących kosztów prowadzenia działalności,

Tarcza antykryzysowa. Władze Warszawy odpowiadają na zarzuty

Jeszcze tego samego dnia na stronach urzędu miasta pojawiła się odpowiedź na lis minister pracy. W komunikacie ratusz informuje, że Warszawa nie jest jedynym miastem, które ma trudności z procedowaniem wniosków o wypłaty z tarczy antykryzysowej. "Miasta protestują przeciw przerzucaniu na samorządy odpowiedzialności za realizację tarczy antykryzysowej, ponieważ oczekują od rządu konkretnego wsparcia i natychmiastowych działań, polegających na dostosowaniu przepisów prawa do nadzwyczajnej sytuacji. Pismo w tej sprawie zostało skierowane przez Unię Metropolii Polskich i Związek Powiatów Polskich do Prezesa Rady Ministrów 20 maja br. Pismo to zawiera listę braków i niedociągnięć rządu, które mają wpływ na tempo rozpatrywania wniosków" - czytamy w komunikacie.