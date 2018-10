Teatr WARSawy. Premiera spektaklu muzycznego „Akompaniator”

Warszawska premiera spektaklu muzycznego „Akompaniator” Anny Burzyńskiej, w reż. Adama Sajnuka. Wydarzenie już 12 listopada 2018 o godz. 19.00. W obsadzie Edyta Olszówka i Piotr Polk.

„Akompaniator” to historia divy operowej i zakochanego w niej akompaniatora – pianisty. Opowieść, wraz z rozwojem akcji, z lekkiej opowiastki obyczajowej o miłosnej obsesji, przeobraża się w thriller psychologiczny. Tytułowy bohater po wielu latach wspólnej pracy z kapryśną artystką postanawia jej wreszcie wyznać miłość. I jest to początek scenicznego studium obłędu, do którego prowadzi życie w wykreowanym przez mężczyznę świecie własnej imaginacji i szalonych marzeń.