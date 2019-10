Tęczowy Piątek po raz czwarty w szkołach. Akcję zorganizowano także w Warszawie

25 października po raz czwarty w polskich szkołach zorganizowano akcję edukacyjną Tęczowy Piątek. Przygotowała ją Kampania Przeciw Homofobii. Do akcji włączyły się także szkoły w Warszawie.

Tęczowy piątek to akcja, której celem jest wsparcie młodzieży LGBT, która na co dzień w swoich szkołach może spotkać się z uprzedzeniami i brakiem tolerancji, a nawet agresją. W ramach akcji w wybranych szkołach przeprowadzone zostaną specjalne lekcje. Na szkolnych korytarzach pojawiły się specjalne, tęczowe plakaty, przygotowane przez Kampanię Przeciw Homofobii.

Sama Kampania zachęca także dorosłych do wsparcia akcji. Rano na jej profilu pojawił się plakat z hasłem: "Stoję po stronie młodzieży. #Tęczowy Piątek".

Tęczowy Piątek 2019. Apel Rzecznika Praw Obywatelskich

Adam Bodnar przed Tęczowym Piątkiem napisał list do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przypomniał o tym, że zgodnie z prawem oświatowym "do wychowawczych zadań szkoły należy rozwijanie wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości światopoglądowej".

W kontekście Tęczowego Piątku warto przypomnieć o jeszcze jednym zadaniu, jakie stoi przed placówkami oświatowymi – powinny one zapewniać każdemu uczniowi bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój.

Tęczowy Piątek 2019. RPO: edukacja antydyskryminacyjna to obowiązek szkół

– Dzieci nie będą bezpieczne i nie zrealizują swego prawa do edukacji, jeśli nie wyeliminujemy ze środowiska szkolnego dyskryminacji, uprzedzeń i motywowanej nimi przemocy. Jedynym sensownym narzędziem jest tu edukacja antydyskryminacyjna – napisał Rzecznik Praw Obywatelskich .

Adam Bodnar powołał się na Konstytucje i Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zwrócił uwagę, że zgodnie z tymi dokumentami szkoły powinny uwzględniać prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami.

– Musimy więc zrównoważyć prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawo dziecka do otrzymania edukacji. Dlatego w szkole potrzebna jest rada rodziców, bo to ona gwarantuje rodzicom realny wpływ na działania wychowawcze szkoły – dodał Rzecznik.