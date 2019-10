"Tęczowy piątek". Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do MEN: kuratorzy muszą być bezstronni

25 października w polskich szkołach zaplanowano "Tęczowy piątek". W ramach akcji prowadzone będą specjalne zajęcia i warsztaty o tematy antydyskryminacyjnej. O tym, jak ważna to kwestia, przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich.



Adam Bodnar przed "Tęczowym Piątkiem" napisał list do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przypomniał o tym, że zgodnie z prawem oświatowym "do wychowawczych zadań szkoły należy rozwijanie wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości światopoglądowej".

W kontekście "Tęczowego Piątku" warto przypomnieć o jeszcze jednym zadaniu, jakie stoi przed placówkami oświatowymi – powinny one zapewniać każdemu uczniowi bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój.

"Tęczowy Piątek". RPO: edukacja antydyskryminacyjna to obowiązek szkół

– Dzieci nie będą bezpieczne i nie zrealizują swego prawa do edukacji, jeśli nie wyeliminujemy ze środowiska szkolnego dyskryminacji, uprzedzeń i motywowanej nimi przemocy. Jedynym sensownym narzędziem jest tu edukacja antydyskryminacyjna – napisał Rzecznik Praw Obywatelskich .

Adam Bodnar powołał się na Konstytucje i Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zwrócił uwagę, że zgodnie z tymi dokumentami szkoły powinny uwzględniać prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami.

– Musimy więc zrównoważyć prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawo dziecka do otrzymania edukacji. Dlatego w szkole potrzebna jest rada rodziców, bo to ona gwarantuje rodzicom realny wpływ na działania wychowawcze szkoły – dodał Rzecznik.