W piątek odbyła się telewizyjna debata warszawska. Wystąpiło w niej 14 kandydatów. Momentami było zabawnie, momentami wulgarnie. Jednak szczególną uwagę zwróciła na siebie Krystyna Krzekotowska.

"Podsumowanie 12-letnich rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz w stolicy Polski w 45 sekund to kpina" - stwierdził Janusz Korwin-Mikke na początku pierwszej telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta stolicy.

Telewizyjna debata kandydatów na prezydenta Warszawy w kampanijnej rywalizacji Rafał Trzaskowski - Patryk Jaki nie zmieni niczego. To nie oni byli postaciami wybijającymi się w starciu kandydatów na prezydenta Warszawy. Ale to oni byli najbardziej poważni. Mimo niepoważnej formuły debaty.

Rzucił również wyzwanie Rafałowi Trzaskowskiemu, pokazując drugą stronę pisma. Znalazła się na niej rezygnacja kandydata PO. Jaki chce, żeby Trzaskowski zrobił to samo, co on.