Ten projekt rozpalił wyobraźnię warszawiaków. Miasto: to niemożliwe

Projekt "Plac Oddechu" autorstwa Patrycji Stołtny i Michała Sapko zachwycił warszawiaków. Zakłada stworzenie ogromnego parku z oczkiem wodnym i łąką. Okazuje się, że pomysł ten pozostanie niespełnionym marzeniem mieszkańców stolicy.

"Plac Oddechu" to koncepcja, która powstała w 2016 roku. Autorzy zgłosili ją do konkursu "Patrz na Plac" organizowanego przez FUTUWAWA. - Dajmy placu odetchnąć - tłumaczyli wówczas istotę swojego projektu Patrycja Stołtny i Michał Sapko.

Równolegle do tego konkursu stołeczny ratusz zorganizował własny konkurs na zaprojektowanie przestrzeni na pl. Defilad między wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki a ul. Marszałkowską. Prace można było zgłaszać do 29 listopada 2017 roku. Miasto wyłoniło pięć propozycji, które opisaliśmy tutaj.

"Koncept zaproponowanej przez nas metamorfozy daje zieleni pierwszeństwo. Cała powierzchnia placu jest strukturą, która oddycha" - czytamy w opisie projektu, który w całości znajduje się na stronie futuwawa.pl. "Z uwagi na rangę tego miejsca ważne jest to, aby jakość i wartość estetyczna tej przestrzeni zachęcała ludzi do spędzania tam wolnego czasu. Założeniem konceptu "Plac Oddechu" jest stworzenie kompleksu zielonej infrastruktury, która przyciąga mnogością wydarzeń i zarazem pełni rolę społeczną".

Pomysł na taką przebudowę terenów wokół PKiNu ponownie wywołał olbrzymie poruszenie za sprawą Jana Śpiewaka, który udostępnił go w środę na swoim profilu na Facebooku. Wpis szybko stał się viralem - zareagowały na niego tysiące osób. Wiele osób odniosło się do niego pozytywnie, co wskazywałoby na to, że zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni chcieliby metamorfozy tego miejsca właśnie w tym kierunku.