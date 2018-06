Tenczyn. Tragiczny wypadek na Zakopiance z udziałem autokaru z dziećmi. Dramatyczna akcja

Autokar, którym podróżowało 42 uczniów szkoły podstawowej, zderzył się czołowo z ciężarówką i samochodem osobowym, po czym zjechał ze skarpy. 16 osób wymaga hospitalizacji. 6 osób jest ciężko rannych, w tym 4 dzieci. Trwa akcja ratunkowa.



Do wypadku doszło o godz. 10.55 na drodze krajowej nr 7, między Lubniem a Rabką Zdrojem. Jeden z kierowców zjechał na przeciwległy pas.

Autokarem podróżowali uczniowie 7. klasy szkoły podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego z warszawskiego Wilanowa. W środku było 42 dzieci i czworo opiekunów. Wracali do stolicy ze szkolnej wycieczki w Zakopanem. Przed powrotem do stolicy mieli zwiedzać Kraków.

- Dzieci były bardzo wystraszone. Nie wiedziały, co się stało - relacjonuje w rozmowie z "Gazetą Krakowską" zastępca dyrektora szkoły, Wioletta Ossowska.

Dramatyczny bilans rannych

Z najnowszych doniesień wynika, że hospitalizacji wymaga 16 osób. 6 osób zostało ciężko rannych, w tym 4 dzieci oraz kierowcy autobusu i ciężarówki. Kierowca autobusu jest nieprzytomny. Ranni są przewożeni do szpitali w Krakowie, Nowym Targu, Limanowej, Suchej Beskidzkiej oraz Katowicach. 28 osób zostało lekko rannych.

Na miejsce wypadku są kierowane specjalistyczne samochody do wyciągnięcia samochodu ciężarowego i autobusu, które częściowo utknęły w rowie.

Kilkanaścioro dzieci, które nie zostały ranne, zostało przetransportowanych do pobliskiej szkoły podstawowej w Lubniu, gdzie pozostaną pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.

Krajobraz po wypadku. Objazdy, apel policji

Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że mogło dojść do wymuszenia pierwszeństwa. Droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazd przez Lubień, Mszanę Dolną i Rabkę Zdrój. Policja i służby ratunkowe apelują do kierowców o utworzenie korytarza ratunkowego i o to żeby nie blokowali przejazdu. Policja ocenia, że utrudnienia na drodze potrwają kilka godzin.