Tenczyn. Wypadek autokaru z dziećmi. Uczniowie zbierają pieniądze dla rannych kolegów

W środę na terenie Zespołu Szkół nr 79 w Warszawie uczniowie będą zbierać pieniądze dla swoich kolegów poszkodowanych w wypadku. 8 czerwca autokar wiozący 42 osób zderzył się z ciężarówką w Tenczynie pod Krakowem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W środę na Wilanowie będzie można wesprzeć osoby poszkodowane w wypadku autokaru (PAP, Fot: Grzegorz Momot)

Z inicjatywą zbiórki podczas wydarzenia wyszli sami uczniowie. "W godz. 15.00-17.00 obejrzeć będzie można między innymi: występy naszych uczniów, pokaz taneczny mistrzów świata - zespołu MBB" - donoszą organizatorzy.

Atrakcji nie zabraknie, a kolejną będzie loteria z atrakcyjnymi nagrodami oraz aukcja. Od kilku dni wśród uczniów i rodziców trwa akcja gromadzenia przedmiotów, które zostaną wylicytowane w środę. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na rzecz osób poszkodowanych w wypadku.

"W związku z tragedią, jaka wydarzyła się z udziałem uczniów naszej szkoły, chciałbym prosić o wsparcie i wszelką możliwą pomoc" - pisze Jacek Krawczyk z Rady Rodziców.

Tragedia na drodze

Do wypadku doszło 8 czerwca na drodze krajowej nr 7 między Lubaniem a Rabką-Zdrój. Jeden z kierowców zjechał na przeciwległy pas. Autokarem podróżowali uczniowie 7. klasy szkoły podstawowej nr 261 im. Kostki Potockiego z warszawskiego Wilanowa. W środku było 42 uczniów i czworo opiekunów. Wracali do stolicy z zielonej szkoły. Przed powrotem do stolicy mieli zwiedzać Kraków.

Tuż po wypadku do okolicznych szpitali trafiły 34 osoby. Połowa po opatrzeniu powierzchownych ran i obserwacji, została wypisana. Dzieci, które nie zostały poszkodowane, lub nie musiały pozostać na dłużej w szpitalu, trafiły do gimnazjum w Lubaniu. Większość zabrali do domów ich rodzice już dzień po wypadku.

Zobacz też: Piechociński w programie "Tłit": prezydent jest poirytowany

Autokary były w sumie trzy, pozostałe z opóźnieniem dotarły do Warszawy. Wycieczka liczyła łącznie ponad 100 osób z siedmiu klas. To był pięciodniowy wyjazd do miejscowości Kacwin. Uczestniczyły w niej dzieci w wieku 8-13 lat. Wirtualna Polska rozmawiała z jednym z rodziców.