Tenis. Roland Garros. Wygrana Igi Świątek i gratulacje Rafała Trzaskowskiego

Iga Świątek rozgrywa znakomity turniej na kortach Rolanda Garrosa. Polka pokonała we wtorkowym ćwierćfinale Włoszkę Martinę Trevisan 6:3, 6:1. Tym samym doszła do wielkiej czwórki znanego turnieju, co nie udało się osiągnąć Agnieszce Radwańskiej. Teraz Iga Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podoroską.