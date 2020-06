Tłumaczenie policji ws. strajku przedsiębiorców. "Nie zadawał bólu"

"Należy wyraźnie podkreślić, że zgodnie z zapisami ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej użycie pałki służbowej następuje poprzez zadanie bólu fizycznego lub zablokowanie kończyn. Co za tym idzie – sytuacja, w której funkcjonariusz na przykład trzyma pałkę służbową w ręce w czasie biegu, stojąc w kordonie lub idąc, ale nie zadaje nią bólu lub nie blokuje kończyn osobie, w stosunku do której podejmowana jest interwencja, nie jest tożsama z użyciem tego środka w myśl obowiązujących przepisów. Na dzień dzisiejszy nie mamy potwierdzonych przypadków użycia pałek służbowych w powyższy sposób" – napisał do Wyborczej asp. szt. Mariusz Mrozek z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.