Tłumy na ulicach Warszawy. "Obrońmy naszą suwerenność"

Tysiące osób manifestowało w sobotę poparcie dla reformy sądownictwa w Polsce. Na proteście pojawili się opozycjoniści z czasów PRL oraz osoby pokrzywdzone przez sądy. "Kasta? Basta" - krzyczeli zgromadzeni, a organizatorzy podkreślali, że "zagranica nie może dyktować, jak ma wyglądać Polska".

Manifestacja poparcia dla reformy sądownictwa w Warszawie. (PAP)

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie zorganizowana została manifestacja pod hasłem "Obrońmy naszą suwerenność". Zgromadzeni podkreślali, że wielu orzekających sędziów rozpoczęło swoją pracę w ustroju komunistycznym i powinni zostać odsunięci od wydawania wyroków.

- To demonstracja poparcia dla reformy wymiaru sprawiedliwości, którą przeprowadza konsekwentnie PiS. (...) My daliśmy im mandat do tego, by sądownictwo zostało do końca zreformowane - zaznaczał ze sceny Adam Borowski, działacz opozycji w okresie PRL i inicjator demonstracji.

- Moi drodzy, oni powołują się na wyroki TSUE oraz wizyty rożnych komisarzy. Ale zadałem sobie trud i przejrzałem Traktat Lizboński. Oni tego nie zrobili. Tam wymiar sprawiedliwości nie podlega kompetencjom Unii Europejskiej. To nasze suwerenne prawo. To co robią urzędnicy UE, to nadużywanie prawa. Oni nie mogą ingerować w sądownictwo - dodał Borowski.

Współtwórca NSZZ "Solidarność" Andrzej Gwiazda podkreślał z kolei, że zgromadzeni wyszli na ulice by pokazać, iż głosowanie i wrzucenie kartki do urny, to nie tylko nałożenie obowiązków na polityków, ale również przyjęcie obowiązków na siebie samych.

Zaznaczył, że ten obowiązek to wspieranie w okresie trwania kadencji wybranych przedstawicieli. - Wszyscy jesteśmy ludźmi. Pod taką presją i atakiem oni muszą mieć poczucie i widzieć, że stoją za nimi tłumy, które ich popierają - mówił Andrzej Gwiazda.

Kolejni z mówców podkreślali, że wybierając PiS Polacy chcieli reformy sądów i nie zamierzają teraz z tego zrezygnować.

Demonstracja rozpoczęła się od modlitwy i odśpiewania hymnu. Następnie wygłaszane były kolejne przemówienia. Na transparentach, które trzymali uczestnicy zgromadzenia widniały m.in. napisy: "Kasta? Basta. Precz z bezprawiem, w sądach" oraz "Kasta do pełnej lustracji".

Zgromadzeni podkreślali, że podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustaw sądowych stanowi "absolutny początek reformy wymiaru sprawiedliwości oraz element niezbędny do jej przeprowadzenia".

