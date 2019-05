Tłumy na ulicach Warszawy. Przeszedł marsz rotmistrza Pileckiego

- Był więziony, przesłuchiwany i zamordowany strzałem w tył głowy. Jego całe życie to świadectwo służby i odwagi - mówił podczas marszu dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych Jacek Pawłowicz. Na zakończenie obchodów zaplanowany jest koncert.

- Witold Pilecki to nieprzeciętna postać w polskiej historii. Jego całe życie było świadectwem służby i odwagi, która wynikała z miłości do Polski. Choć ciągle czekamy na jego szczątki, to wiemy, że pan rotmistrz jest obecny w naszym życiu i stanowi inspirację dla wielu działań - podkreślił Pawłowicz.

- Zapraszam serdecznie w sobotę 25 maja do Muzeum, na obchody 71. rocznicy jego śmierci, na Rakowiecką, gdzie nastąpił ostatni etap jego ziemskiego życia. Po tym wszystkim, co zrobił dla Polski był tam więziony, brutalnie przesłuchiwany i zamordowany strzałem w tył głowy przez więziennego kata Piotra Śmietańskiego - dodał.

Przypomnijmy, że w czasie wojny rotmistrz współtworzył Tajną Armię Polską. 19 września 1940 r. wszedł w "kocioł" podczas łapanki i trafił do niemieckiego obozu Auschwitz, skąd uciekł pod koniec kwietnia 1943 r. Służył w Armii Krajowej i brał udział w Powstaniu Warszawskim. W latach 1944-45 był w niewoli niemieckiej w oflagu w Murnau. Po wyzwoleniu obozu dołączył do II Korpusu Polskiego we Włoszech. W październiku 1945 r. wrócił do Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą na rzecz II Korpusu.