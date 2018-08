To już pewne. Marek Jakubiak kandydatem na prezydenta Warszawy

Potwierdziły się wcześniejsze spekulacje na temat posła Kukiz'15 Marka Jakubiaka. To właśnie on będzie kandydatem ugrupowania na prezydenta Warszawy. - Nie po to startuję, żeby startować, tylko startuję, żeby wygrać - zadeklarował.

O tym, że Jakubiak może zostać kandydatem na prezydenta Warszawy, mówiło się od kilku dni (PAP, Fot: Leszek Szymański)

O decyzji klub poinformował na Twitterze.

- Mam nadzieję, że moje doświadczenie dotyczące przedsiębiorczości, zarządzania, moje doświadczenie związane z pracą z ludźmi, zaowocuje tym, że Warszawa pójdzie o parę kroków do przodu, a nie dalej będzie się zadłużała - mówił Marek Jakubiak podczas konferencji prasowej.

O tym, że Jakubiak może zostać kandydatem na prezydenta Warszawy, mówiło się od kilku dni. - Ja jestem gotowy, jestem warszawiakiem, to moje miasto - deklarował w poniedziałek w programie "Tłit".

Jakubiak zmierzy się w wyścigu o fotel prezydenta stolicy m.in. z Patrykiem Jakim i Rafałem Trzaskowskim. Z ostatniego sondażu pracowni Estymator przeprowadzonego na zlecenie portalu DoRzeczy.pl wynika, że Rafał Trzaskowski (PO) może liczyć na 40 proc. głosów, natomiast Patryk Jaki (PiS) - na 39 proc.

Z wcześniejszego sondażu Kantar Millward Brown SA dla "Faktów" TVN i TVN24 również wynikało, że warszawiacy w pierwszej turze wyborów na prezydenta stolicy wybraliby Rafała Trzaskowskiego. Dystans do drugiego w zestawieniu Patryka Jakiego wyniósł nieco więcej, bo kilka procent (37 proc. wobec 33 proc.). Dopiero w drugiej turze doszło do większej różnicy w podziale głosów. Na Rafała Trzaskowskiego zdecydowanych było oddać głos 56 proc. badanych. Patryk Jaki mógł liczyć na poparcie 37 proc. respondentów.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 r.