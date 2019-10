Prezydent Warszawy chce zwiększyć bezpieczeństwo na stołecznych ulicach. Rafał Trzaskowski zapowiedział wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h na większości z nich. - Bez zmian na poziomie krajowym trudno będzie o rewolucję - zastrzegł.

Do końca 2020 roku ma zakończyć się audyt 4300 stołecznych przejść dla pieszych, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej. Do tej pory skontrolowano około 2/3 z nich. Dodatkowo sprawdzone mają zostać przejścia w okolicach szkół i przedszkoli.

Tragedia na Bielanach. Rafał Trzaskowski zapowiada zmiany

Trzaskowski podkreślił, że planowane zmiany nie wystarczą bez zmiany przepisów na poziomie krajowym. Chce zwrócić się do rządu z trzema postulatami. Gminy za zgodą Inspekcji Transportu Drogowego miałyby odzyskać prawo do instalacji fotoradarów, a maksymalne kary za przekroczenie prędkości - zostać zwiększone do połowy średniej krajowej. Prezydent Warszawy zamierza też apelować do rządu o wprowadzenie przepisów dotyczących bezwzględnego pierwszeństwa pieszych.