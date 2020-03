Tragedia na warszawskim Wawrze. Emil B. przyznał, że zabił kolegę

Emil B. zadał koledze dziewięć ciosów nożem. W końcu, na pierwszym procesie, przyznał się do winy. Przed sądem odpowiada jako dorosły. Grozi mu nawet 25 lat więzienia.

Są nowe informacje w sprawie zabójstwa w szkole na warszawskim Wawrze. W czwartek odbyła się pierwsza rozprawa, Emil B. odpowiada jako dorosły. Nastolatek przyznał się do winy, ale odmówił składania zeznań.

Jak donosi "Super Express", na rozprawie byli też obecni rodzice nastolatków. Ojciec zamordowanego Kuby jest oskarżycielem posiłkowym, a rodzice Emila B. zeznawali jako świadkowie. Nie wiadomo, co zeznali, bo sąd wyłączył jawność procesu.

Przypomnijmy, że 10 maja 2019 r., podczas przerwy między lekcjami, Emil B. zadał 16-letniemu Kubie dziewięć ciosów nożem - w szyję, głowę i klatkę piersiową. Nastolatek nie przeżył. Po zatrzymaniu Emila B. zatrzymano też czworo nastolatków, którym zarzucano podżeganie do zabójstwa. Ostatecznie wszyscy zostali zwolnieni.

