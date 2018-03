Tragiczne warunki w szpitalu. "Gorzej niż w piwnicy"

W sieci pojawiły się zdjęcia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy Lindleya 4. Na fotografii widać odpadający tynk, brudne łazienki i grzyb na ścianie.

Pod postem pojawiła się lawina komentarzy. - Dlatego część scen do filmu "Bogowie" nagrywali właśnie w tym szpitalu. Bo nic się nie zmieniło od lat 80-tych, a może i dłużej więc nie musieli się starać o scenografie. Tam wszystko wyglada tak, jakby świat się zatrzymał - pisze pani Ania. - Lepsze to niż prywatyzacja. Wtedy to, by ludzie na ulicach zdychali. A tak to może i jest kiepsko, jedzenie słabe, czeka sie trzy lata do specjalisty, a jak ma się rzadką chorobę to już leczenie nierefundowane. Ale poza tym to fajnie działa - argumentuj pan Bartek. - Powinno być napisane "korzystanie na własną odpowiedzialność". Na szpitale nie ma, ale dla Rydzyka i resztę chołoty zawsze - śmieje się pani Aleksandra.