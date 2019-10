Trasa S8 do Warszawy. Na nowym fragmencie można jechać dwa razy szybciej niż na całej "gierkówce"

Odcinek drogi ekspresowej S8 w okolicach Mszczonowa był gotowy od wielu miesięcy. Jednak dopiero teraz zniesiono ograniczenie do 60 km/h i można się tam jechać nawet z dwa razy większą prędkością.

Mazowsze. Na odcinku trasy S8 zniesiono ograniczenie prędkości do 60 km/h (East News, Fot: eastnews)

Na całkowite zniesienie ograniczenia do 60 km/h trzeba czekać do końca października. Ale na niektórych fragmentach tego odcinka trasy od dziś można się rozpędzić do 120 km/h.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zmianach na 10-kilomerowym odcinku drogi w czwartek.

Nowy odcinek S8 pod Warszawą

Droga ekspresowa S8 między węzłami Radziejowice i Paszków był gotowy od kilku miesięcy. Fragment kusił kierowców do szybszej jazdy i ignorowania znaku ograniczenia do 60 km/h. Korzystali z tego policjanci i chętnie wręczali kierowcom mandaty.

Do tego tygodnia na fragmencie S8, który jest zakończeniem popularnej "gierkówki" trwały ostatnie poprawki. Służby pracowały nad nawierzchnią drogi, ponieważ miejscami odczuwalne były nierówności.

Po podpisaniu przez wojewódzki nadzór budowlany pozwolenia na użytkowanie, w piątek drogowcy wprowadzili na odcinku Radziejowice – Paszków stałą organizację ruchu. Oznacza to zdjęcie znaków z ograniczeniem prędkości. Zgodnie z przepisami można tędy jechać do 120 km/h.

- W ciągu najbliższych dni na trasie głównej mogą się pojawić lokalne utrudnienia wynikające z prowadzonych przez wykonawcę drobnych robót usterkowych- powiedziała "GW" Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka oddziału GDDKiA w Warszawie.

Dodała, że zakaz przekraczania 60 km/h obowiązuje jeszcze między węzłami Przeszkoda i Paszków (bliżej Warszawy). Pozwolenie na użytkowanie dla tego odcinka jest spodziewane jeszcze w październiku. Wtedy także on stanie się formalnie drogą ekspresową.

Trasa S8 na Mazowszu

Kiedy to nastąpi, popularna "gierkówka" będzie gotowa na całym mazowieckim odcinku - od granicy z województwem podlaskim w pobliżu Ostrowi Maz., przez obwodnice Wyszkowa, Radzymina i Marek (tu trzeba dokończyć niektóre węzły drogowe), przez Warszawę i Trasę Toruńską, mostem Grota-Roweckiego i Trasą AK, nowym wyjazdem na południe omijającym Raszyn i Janki, a dalej koło Nadarzyna i Mszczonowa do granicy z województwem łódzkim.

Trasą S8 wygodnie można dojechać w tym kierunku aż do węzła drogowego z autostradą A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. To połączenie wytyczone ok. 6 miesięcy temu.

W tym roku drogowcy zaczęli przekształcanie dawnej "gierkówki" w autostradę A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. Na długim odcinku trasy są tak duże utrudnienia w ruchu, że część kierowców podróżujących między stolicą a Śląskiem wybiera częściowo równoległą drogę S7 (Warszawa - Kraków).

Sprawę komplikują opóźnienia przy budowie autostradowej obwodnicy Częstochowy, która miała być oddana w marcu 2019 r. Po zerwaniu umowy z poprzednim wykonawcą drogowcy chcą otworzyć przejazd w grudniu, wtedy będzie można ominąć to miasto od zachodu do czynnych od niedawna odcinków autostrady A1 prowadzących bezpośrednio na Śląsk. Wygodny przejazd z Warszawy nie tylko trasą ekspresową S8 do Piotrkowa Trybunalskiego, ale też dalej nową autostradą do Częstochowy powinien być gotowy jesienią 2022 r.