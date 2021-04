Trasa S8. Zderzenie samochodu ciężarowego z betoniarką. Na jezdnię rozsypał się towar

Zdarzenie miało miejsce w godzinach porannych w czwartek. Na trasie pomiędzy Nadarzynem a Jankami niedaleko Warszawy doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegała kierowców przed utrudnieniami szczególnie dla jadących w kierunku stolicy. To tam utworzył się największy korek. Rano z użytku wyłączone były dwa pasy jezdni, a kierujący mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. W tym momencie ruch w tej okolicy wrócił już do normy.