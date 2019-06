Holograficzne usta, powieki w wersji metalik i pełna blasku skóra. Poznaj najnowsze trendy w makijażu 2019!

Trendy w makijażu 2019 to też błyszcząca skóra. Rozświetlacz powinien stać się Twoim przyjacielem zarówno na dzień, jak i na wieczorne wyjście. W ciągu dnia stosuj ten lekki i kremowy. Nakładaj go subtelnie na same szczyty kości policzkowych. Na imprezę możesz zaszaleć i mocniej zaznaczyć nim też nos, łuk kupidyna, nasadę czoła czy okolicę pod łukiem brwiowym. Najlepiej sprawdzi się do tego pudrowy kosmetyk – przetrwa wysokie temperatury i parkietowe szaleństwa!