Trójka. Słuchacze Trójki szykują na dziś protest pod siedzibą radia

Trójka. Mobilizacja słuchaczy w internecie. Będzie protest

Manifestacja przed Trójką przyciąga polityków

Swoją obecność na manifestacji zadeklarował Robert Biedroń, który w tweecie poinformował, że wybiera się dziś w piątek 22.05. o 19.00 pod budynek rozgłośni by bronić wolności słowa i wolności artystycznej. Obecność kandydata na prezydenta może przyciągnąć do protestu większą uwagę polityków co w rezultacie może mu zaszkodzić, ale do tej pory słuchacze nie sprzeciwili się jeszcze takiej postawie polityka.