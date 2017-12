Trwa akcja gaśnicza w Radomiu. Jest ryzyko zawalenia się całego dachu hali

Około dwustu strażaków gasi pożar, który wybuchł rano w hali magazynowej w Radomiu. Akcja może potrać do późnych godzin nocnych.

- Cały czas trwa akcja gaśnicza, istniało ryzyko rozprzestrzenienia się ognia na sąsiedni budynek, jednak udało się to opanować - tłumaczy kpt. Neska w rozmowie z naszą reporterką.

Działania są prowadzone tylko i wyłącznie z zewnątrz. Ne ma pozwolenia na to, by strażacy weszli do środka po tym, jak zawaliła się część dachu hali. Wciąż istnieje ryzyko, że kolejne elementy konstrukcji ulegną zniszczeniu.