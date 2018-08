Trwające remonty dróg w Warszawie. Kierowcy odetchną dopiero po wakacjach

Powracający do stolicy po urlopach mieszkańcy mogą się jeszcze natknąć na finisze robót drogowych w kilku rejonach miasta. Najważniejsze jednak, że większość najbardziej uciążliwych dla kierowców remontów jest już zrealizowanych. Warto sprawdzić, które wciąż trwają lub mogą się przeciągnąć.

Budowa torowiska tramwajowego podczas remontu ulicy Marynarskiej (Agencja Gazeta, Fot: Kuba Atys)

Do 2 września zakończą się prace na ul. Podleśnej i Miodowej. Dojeżdżający na Służewiec przez Mordor będą mogli cieszyć się szerszą Marynarską. Zarówno tam, jak i na Puławską, wrócą po miesięcznej przerwie tramwaje.

– Zgodnie z zapowiedzią 3 września wpuszczamy ruch kołowy na odc. – od Placu Krasińskich do Krakowskiego Przedmieścia, przez ok. 2 tygodnie będzie jeszcze zamknięta ul. Długa w kierunku Starego Miasta, będziemy też kontynuować prace brukarskie. Całość prac zakończy się do końca września – informuje Karolina Gałecka z Zarządu Dróg Miejskich.

Wciąż trwają roboty na ul. Lindleya: – Zakończyliśmy I etap. Prace powinny zakończyć się również wraz z końcem września – zapewnia Gałecka. Remont ul. Wiertniczej znajduje się na półmetku. W tym miejscu zrealizowano już dwa etapy, pozostały jeszcze kolejne dwa.

Na ulicach Handlowej i Ossowskiego trwają większe prace związane z budową ścieżki rowerowej i remontem chodników. Jak deklaruje wykonawca prace mają zakończyć się w listopadzie.

- Wszystkie remonty zakończymy w terminie, roboty przedłużą się jedynie na ul. Lindleya. Pierwotny termin był ustalony na koniec wakacji. Będziemy robili wszystko, aby zakończyć je jak najszybciej. Obecnie przechodzimy już do II etapu robót. Zakładamy, że skończymy je we wrześniu – uspokaja Gałecka.

Lista ulic, na których trwają obecnie remonty drogowe i utrudnienia [stan na 30.08]:

Bielany:

- Zamknięta ul. Zgrupowania AK „Kampinos” pomiędzy ul. Książąt Mazowieckich a wyjazdem z węzła Młocin (do 31.08)

- Remont ul. Zabłocińskiej na odcinku od ul. Opatowskiej do ul. Kolektorskiej (do 31.08)

Białołęka:

- Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. J. Mehoffera do ul. Wyganowskiej (do 31.08)

- Utrudnienia na ul. Zdziarskiej pomiędzy ul. Ostródzką, a ul. Kąty Grodziskie (do 2.09)

- Jeden kierunek na ul. L. Berensona pomiędzy ulicami Kąty Grodziskie i Głębocką (do 31.08)

- Jeden kierunek na ul. Lewandów przed skrzyżowaniem z ul. Głębocką (do 30.12)

- Zamknięty wlot ul. Tajemnej na ul. Głębocką (do 31.10)

Targówek:

- Zmiana na ul. Łodygowej (do 9.09)

- Zamknięte skrzyżowanie ul. Trockiej i Pratulińskiej – rozbudowa II linii metra (do 29.05.2019)

- Zamknięty wlot ul. Pratulińskiej – rozbudowa II linii metra (do 29.05.2019)

Ursus:

- Przebudowa ul. Henryka Brodatego od Kanału Konotopa do ul. Warszawskiej (do 30.11)

- Ruch wahadłowy na ul. Traktorzystów (do 31.08)

Ursynów:

- Objazd przejazdu kolejowego na ul. Karczunkowskiej (do 31.08)

- Budowa obwodnicy w rejonie ul. F. Płaskowickiej (do 31.03.2019)

- Zmiana organizacji ruchu na ul. F. Płaskowickiej - budowa obwodnicy (do 11.08.2020)

- Budowa obwodnicy na Ursynowie (do 11.08.2020)

- Zamknięta ul. Kokosowa - budowa obwodnicy (do 31.08)

Wilanów:

- Objazd na ul. Przyczółkowej - budowa obwodnicy (do 01.04.2020)

- Objazd na ul. Ruczaj - budowa obwodnicy (do 1.04.2020)

- Zamknięta ul. Bruzdowa - budowa obwodnicy (do 30.09.2020)

Wesoła:

- Ruch wahadłowy na ul. Granicznej (do 31.08.2018)

Wawer:

- Zamknięta ul. Dzięcioła - budowa obwodnicy (do 30.09)

- Tymczasowa jezdnia na Wale Miedzeszyńskim - budowa obwodnicy (do 31.08)

- Tymczasowa droga na ul. Rozchodnikowej - budowa obwodnicy (do 30.12)

- Zamknięta ul. Celulozy - budowa obwodnicy (do 10.07.2020)

- Zamknięta wschodnia jezdnia ul. Patriotów - budowa obwodnicy (do 8.10)

- Utrudnienia w Wawrze - budowa obwodnicy (do 31.12.2020)

- Zamknięty jeden ze zjazdów z Trasy Siekierkowskiej na ul. Marsa na wysokości ul. Naddnieprzańskiej (do 30.09)

Rembertów:

- Zmiany na ul. Żołnierskiej (do 30.09)

- Zmiana na ul. Żołnierskiej przy Marsa (do 30.09)

Praga-Południe:

- Przebudowa ul. Peszteńskiej (do 31.08)

- Węziej na ul. Wybrzeże Szczecińskie pod mostem (do 31.08)

Praga-Północ:

- Zamknięty fragment ul. Targowej - budowa II linii metra (do 31.05.2019)

Śródmieście:

- Remont ul. Miodowej (do 2.09)

- Miodowa - pl. Krasińskich (do 30.09)

Ochota:

- Remont ul. W.H. Lindleya (do 31.08)

Mokotów:

- Węziej na ul. Marynarskiej (do 2.09)

- Zamknięta ul. Postępu w weekend (do 31.08)

- Zamknięta ul. Dominikańska przed al. Wilanowską (do 25.10)

- Prace torowe na ul. Puławskiej (2.09)

- Węziej na ul. J. Nehru (do 31.10)

- Zamknięta droga dla rowerów po północnej stronie Trasy Siekierkowskiej (do 31.08)

- Zamknięta boczna jezdnia al. J. Becka (do 31.08)

- Jeden kierunek na ul. Bobrowieckiej (do 5.09)

Wola:

- Zamknięty fragment drogi dla rowerów na ul. Prostej przed rondem Daszyńskiego (do 30.11)

- Węziej na ul. M. Kasprzaka przy Karolkowej (do 29.11.2019)

- Węziej na ul. M. Kasprzaka przy Skierniewickiej (do 30.11.2019)

- Zamknięta ul. Płocka - rozbudowa II linii metra (do 31.12.2019)

- Zamknięta ul. Górczewska (stacja „Młynów”) - rozbudowa II linii metra (31.12.2019)

- Remont drogi dla rowerów w al. Prymasa Tysiąclecia (do 31.08)

- Zwężona ul. M. Kasprzaka - remont linii kolejowej (do 31.08)

- Budowa II linii metra - zmiany na ul. Górczewskiej (do 31.12)

- Zamknięta ul. Górczewska (stacja „Księcia Janusza”) - rozbudowa II linii metra (do 31.12.2019)

