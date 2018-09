Trzaskowski apeluje do samorządów, aby wpłynęli na rząd PiS. "Ich wypowiedzi zbliżają nas do wyjścia z UE"

Rafał Trzaskowski w ramach akcji "Zdrowa Warszawa" zapowiedział rozszerzenie programu "teleopieka". Z 40 na 7 tys. osób, które mogłyby wziąć w nim udział. - Ten program jest współfinansowany z pieniędzy UE. To poczucie prawdziwej wspólnoty - powiedział poseł.



Rafał Trzaskowski (East News, Fot: Andrzej Iwanczuk)

Kandydat PO na prezydenta Warszawy przypomniał , że wielokrotnie mówił, że Warszawę stać na najwyższe aspiracje i powinna pożyczać przykłady z całej Europy. - I właśnie to w Warszawie zaczęliśmy robić. Chcę ten trend kontynuować, a mianowicie technologię rodem z XXI wieku - tłumaczył podczas piątkowej konferencji poseł.

- I tu mamy właśnie taki przykład, czyli specjalna teleopaska, która jest w stanie zagwarantować pomoc osobom starszym na odległość. Kiedy trzeba, pojawia się opiekun. To naprawdę bardzo nowoczesna technologia. Mamy w tej chwili w Warszawie program pilotażowy dla 40 osób - mówi kandydat. Dodaje, że chciałby ten program rozszerzyć w sposób bardzo ambitny.

Zapowiedział, że samorząd będzie również dopłacał do sprzętu rehabilitacyjnego i aparatów słuchowych. - Chcemy kompleksowo wspierać tego typu rozwiązania, które są związane z nową technologią - zaznaczył kandydat.

Trzaskowski przekonuje, że program jest współfinansowany z UE i to daje poczucie prawdziwej wspólnoty. - To niesłychane inwestycje w Warszawie, ponad 40% wszystkich inwestycji, ale to również takie projekty. Dlatego ważne jest, żeby rządzący i prezydent mierzyli swoje słowa, żeby wiedzieli, co mówią, dlatego że te słowa mają konsekwencje - tłumaczy. Zaznacza, że nie tylko dla wielkiej polityki, ale właśnie dla takich programów, nowoczesnych programów, które dzisiaj tu prezentujemy.

- Stąd skierowałem swój apel do wszystkich samorządowców wraz z przewodniczącym Schetyną, aby wszyscy wpływali na głowę państwa i na rząd PiS-u, żeby się zastanawiał, co robi, dlatego że niektóre jego postanowienia, wypowiedzi zbliżają nas niestety do marginesu UE, a w konsekwencji do wyjścia z UE. Wszyscy musimy temu powiedzieć gromkie „nie” - apelował Trzaskowski.

Podczas konferencji zabrała głos pani Ania, która bierze udział tym programie. Tłumaczy, że nie tylko to jest ważne, że może w każdej chwili zareagować na swoją nie dyspozycyjność i poprosić o pomoc, ale przede wszystkim dla jej córki, która jest spokojna.

- Ta opaska to możliwość kontaktu ze światem w sytuacji zagrożenia życia. W tym urządzeniu jest również detektor upadków, który samodzielnie sygnalizuje jeśli coś nietypowego się zdarzy. Możliwość mierzenia ciśnienia, jeżeli ono spadnie jest sygnał do centrali oraz do trzech najbliższych osób - tłumaczył opiekun programu "teleopieka". Dodaje, że to też profesjonalny personel, który przychodzi odpowiadając na potrzeby osób np:. mycie, pomoc w zakupach i w sprawach urzędowych.

