Trzaskowski dzień po wyborach. Pojawił się w centrum Warszawy

W poniedziałek rano zwycięzca wyścigu do stołecznego ratusza spotkał się na terenie Śródmieścia z mieszkańcami Warszawy. Dziękował za wzięcie udziału w głosowaniu oraz przypomniał, czym zajmie się po objęciu urzędu w pierwszej kolejności.

- Zacząć trzeba jeszcze raz od wielkich podziękowań dla warszawianek i warszawiaków za tę olbrzymią mobilizację, bo mobilizacja była ogromna. We wszystkich właściwie komisjach obwodowych wszyscy potwierdzają, że takiej frekwencji w Warszawie nie było od dawna. Oczywiście czekamy na oficjalne potwierdzenie wyników. Wtedy będziemy mogli dopiero się do nich ustosunkować. Miejmy nadzieję, że te wyniki będą już dzisiaj - powiedział Trzaskowski na briefingu.

Oprócz ciepłych słów pod adresem mieszkańców, którzy dzień wcześniej wzięli udział w wyborach, zwycięzca tzw. "Bitwy Warszawskiej" dziekował także swojemu sztabowi oraz osobom zaangażowanym w kampanię. Przyznał też, że bardzo ważne będą wyniki do Rady Warszawy. - To niezwykle istotne. Prezydent rządzi razem ze wsparciem rady miasta. Rady dzielnic też mają niesamowicie ważną rolę do odegrania - przyznał.