Kandydat Koalicji Obywatelskiej w środę zapowiedział stworzenie inteligentnej Warszawy. Taka strefa miałaby powstać na Pradze Południe przy Dworcu Wschodnim. - Zbudujemy centrum wdrożeniowe dla nowych technologii - zadeklarował Trzaskowski.

- Inteligentne miasto to jeden z moich absolutnych priorytetów. Jeszcze jako poseł do PE zajmowałem się kwestiami dotyczącymi inteligentnych rozwiązań i wprowadzania ich w miastach, później jako minister odpowiedzialny za administrację i cyfryzację - tłumaczył kandydat.

Zaznaczył, że za jego czasów rozpoczęli projekt udostępniania danych państwowych. - Po to, żeby móc na ich podstawie budować usługi i aplikacje, dzięki którym nasi współobywatele mogą lepiej poruszać się po rzeczywistości - powiedział poseł.

Polityk zapowiedział, że na Pradze Południe stworzy strefę inteligentnej Warszawy, gdzie zbudują centrum wdrożeniowe dla nowych technologii, które są potrzebne miastu. - To są bardzo konkretne plany, oparte o konkretny pomysł. To nie są koncepcje o jakich czasami słyszymy z ust kontrkandydatów, które są oparte na mrzonkach, albo tylko i wyłączeni na trudnych do zrealizowania marzeniach - mówił Trzaskowski.