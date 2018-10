Trzaskowski komentuje decyzję Ziobry. "Powinni dostać wielki medal od pana Putina"

Rafał Trzaskowski zabrał głos ws. złożenia wniosku przez Zbigniewa Ziobrę do Trybunału Konstytucyjnego. - To jest prosta droga do wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej - mówił Trzaskowski.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zbigniew Ziobro (East News, Fot: Foto Olimpik)

Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro skierował 4 października do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zbigniew Ziobro kwestionuje artykuł, który pozwala sądom krajowym zadawać pytania prejudycjalne do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Jego zdaniem kwestionowany artykuł jest przepisem wiążącej Polskę umowy międzynarodowej "a zatem, zgodnie z art. 188 pkt 1 Konstytucji RP, może być przedmiotem kontroli w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym". "Oznacza to, że przedmiotem kontroli mogą się stać także inne akty prawa pierwotnego Unii Europejskiej" - napisał Prokurator Generalny.

- W tej chwili mamy oświadczenie, bo to pytanie się do tego sprowadza, ministra Ziobry i ministra Jakiego, czyli ministrów, którzy odpowiadają za polski wymiar sprawiedliwości, które podważa nadrzędność prawa unijnego i co więcej, chce zabrać polskim sądom możliwość pytań do europejskiego trybunału sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wykładnie europejskiego prawa - mówił w Sejmie Rafał Trzaskowski.

Tłumaczy, że to prowadzi do podważenia członkostwa w Unii Europejskiej. - To już nie są żarty, to nie jest język publicystyczny, to jest prosta droga do wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej - podkreśla kandydat PO na prezydenta Warszawy.

- Za złożenie tego wniosku, za zniszczenie fundamentów prawnych niezależności polskich sądów i wypychanie polski z Unii Europejskiej, pan Zbigniew Ziobro, pan Patryk Jaki, powinni dostać wielki medal od pana Putina. Trzeba powiedzieć wprost, że PiS spycha Polskę na wschód - przekonuje poseł.

Zobacz także: Michał Kamiński o Radiu Maryja. Mocne słowa