Trzaskowski: "Mam nadzieję, że policja w sylwestra będzie zachowywała się rozsądnie"

Warszawa. Nie będzie miejskiego sylwestra

Trzaskowski odniósł się też do zakazu przemieszczenia się w noc sylwestrową, a także do informacji opublikowanych przez "Rzeczpospolitą" o przygotowaniach służb. Chodzi o sytuację, kiedy rozmówca dziennika otwarcie powiedział, że na wypadek nielegalnego zgromadzenia być może będzie trzeba wyłączyć sektor wokół domu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu.

Akcja kryptonim "Wigilia"? Ciarka: nie planujemy specjalnych akcji

Rafał Trzaskowski we wtorkowej rozmowie odniósł się do tych słów, przyznając, że gdy słyszy, że policja mówi "o jakimś zagrożeniu terrorystycznym, no to włosy jeżą się na głowie".