Trzaskowski: "Mam nadzieję, że ten rząd nie popełni samobójstwa i zgodzi się na unijny budżet"

- Potrzebujemy Unii Europejskiej dla naszych miast, miasteczek i wsi, po to, by walczyć z kryzysem klimatycznym, potrzebujemy Unii Europejskiej, żeby wyjść z kryzysu pandemii – powiedział w czasie spotkania prezydent stolicy.

- Nawet jeśli tego weta nie będzie, a mam nadzieję, że nie będzie, to następuje marginalizacja rządu PiS-u w Unii Europejskiej – stwierdził Trzaskowski.

Tłit - Rafał Trzaskowski

Prezydent stolicy przyznał, że jeżeli dojdzie faktycznie do weta i Polskie samorządy nie dostaną unijnych funduszy, to wówczas przełoży się do na wiele planowanych inwestycji, które nie będą mogły być zrealizowane.