Trzaskowski: No to widać, że Jacek Żakowski się ani razu nie pofatygował na spotkanie ze mną

Jacek Żakowski w "Gazecie Wyborczej" opisał trudną sytuację Rafała Trzaskowskiego w wyborach. - Znów może wygrać fatalny kandydat PiS, bo lepszy kandydat PO zrobi zbyt wiele błędów - napisał redaktor. Trzaskowski nie pozostał mu dłużny.

Publicysta w felietonie wyjaśnia, że lepszy kandydat PO zrobi zbyt wiele błędów, by zmobilizować poparcie demokratów z prawicy i lewicy. - W Warszawie to ryzyko pozostaje małe. Jaki jest zbyt operetkowy (w groźnym sensie), żeby Warszawiacy w jego ręce oddali swój los - uważa Żakowski. Zadaje pytanie, dlaczego jaśniejsza część polskiego elektoratu znów musi popierać słabego kandydata, by się uratować przed jego fatalnym konkurentem? Dlaczego demokratyczna, liberalna, wykształcona, prozachodnia część naszego społeczeństwa nie jest w stanie wystawić reprezentacji jakościowo bliższej naszym aspiracjom.