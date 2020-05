Trzaskowski o finansach Warszawy w dobie koronawirusa

Warszawa odczuwa finansowe skutki koronawirusa

Dane, które Trzaskowski ujawnił w facebookowym wpisie, robią wrażenie. W kwietniu 2020 roku wpływy do kasy miasta z tytułu podatku PIT spadły aż o 41% w stosunku do zeszłego roku. - Różnica wpływów z tytułu PIT nie pozostawia złudzeń - w kwietniu 2020 r. to 375 mln zł w stosunku do 626 mln zł w kwietniu 2019. To oznacza aż 41% spadku rok do roku! Za pierwsze 4 miesiące bieżącego roku wpływy z PIT są łącznie aż o 270 mln zł niższe niż za ten sam okres w roku ubiegłym - napisał prezydent Warszawy