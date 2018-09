Trzaskowski o in vitro. "Stanowisko episkopatu dla Jakiego będzie wiążące"

Rafał Trzaskowski zadeklarował, że Warszawa nie tylko będzie kontynuowała ten program, ale będzie go rozbudowywała. - Oczekujemy deklaracji P. Jakiego, czy będzie słuchał w tej sprawie episkopatu, czy warszawiaków - powiedział kandydat PO.

W środę przed szpitalem św. Zofii odbyła się konferencja kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. - Nie przez przypadek znajdujemy się przed tym szpitalem, bo urodziła się tutaj dwójka moich dzieci. Nie ma większego szczęścia dla rodziny, niż narodziny dziecka i będziemy starali się, żeby to szczęście miała jak największa liczba rodzin - powiedział Trzaskowski.

- Wprowadziliśmy program in vitro, niestety ten program został przez rząd PiS i Patryka Jakiego skasowany, dlatego miasto Warszawa wzięło na siebie kwestię finansowania programu in vitro - przypomniał poseł. Podkreślił, że tysiąc par już z tego programu skorzystało. - Moja deklaracja jest jasna, jeżeli zostanę prezydentem to ten program będzie nie tylko kontynuowany, ale będzie także rozszerzony - zadeklarował.