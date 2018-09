Trzaskowski o obowiązkowych szczepieniach. "Patryk Jaki stanowi realne zagrożenie"

- Patryk Jaki wnosząc o to, aby znieść obowiązkowość szczepień, stanowi realne zagrożenie. Mówię to bardziej jako lekarz, niż jako polityk - tłumaczył Bartosz Arłukowicz podczas konferencji Koalicji Obywatelskiej.

Były minister zdrowia poinformował, że do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy, podpisany przez ponad 100 tys. ludzi, który jest niebezpieczny dla zdrowia nas wszystkich, a w szczególności zdrowia naszych dzieci. - To projekt, który mówi o tym, aby znieść obowiązek szczepienia dzieci. Taki projekt stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko nas, dorosłych, ale przede wszystkim naszych maluchów - tłumaczył Arłukowicz.

- Ten projekt będzie debatowany w Sejmie i jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, że w Sejmie znajdują się politycy, którzy taki projekt wcześniej wspierali, którzy mówili o tym głośno, że należy znieść obowiązek szczepień - wyjaśnił polityk. Zaznaczył, że jednym z takich polityków, który mówił wprost, że obowiązkowe szczepienia są naruszeniem wolności obywatelskiej, jest Patryk Jaki.

Bartosz Arłukowicz przypomina, że wiceminister sprawiedliwości w lutym 2016 roku zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z pismem, w którym napisał: "Należy uznać za nadużycie składania od Państwowych Inspektorów Sanitarnych wniosków do sądu. Proszę pana o zaprzestanie tych praktyk". - W czerwcu 2017 roku pan minister Jaki postanowił zwrócić się z drugim apelem do ministra zdrowia Radziwiłła. Napisał wtedy tak: "Postępowanie z zakresu przymuszania do sczepień stanowi dyskryminacje obywateli RP" - cytował.

- Mamy do czynienia z taką sytuacją, że kandydat na prezydenta Warszawy, wiceminister sprawiedliwości apeluje do najwyższych rangi urzędników w Polsce o odstąpienie od obowiązkowości szczepień, co może za skutkować tym, że w Polsce będą szerzyć się choroby, które przez wieledziesiąt lat nie widzieliśmy w Polsce - ostrzegał Arłukowicz.

Rafał Trzaskowski przedstawił nowy program "Zdrowa Warszawa":

- Będziemy w przeciągu najbliższych dni mówili o kwestiach dot. ochrony zdrowia. To bardzo konkretne propozycje. Będziemy kontynuowali programy, które już w Warszawie zostały zainicjowane, czyli przede wszystkim szczepienia przeciwko grypie - powiedział kandydat na prezydenta Warszawy.

Zapowiedział, że mają program dla seniorów, który chcą rozszerzyć na dzieci i kobiety w ciąży. - Kwestia istotna, mianowicie szczepionek skojarzonych, 6 w 1 dla dzieci. To szczepionki, z których bardzo często warszawiacy korzystają, a które nie są wspierane w NFZ i tutaj też zobowiązuję się do tego, że Warszawa będzie do takich szczepionek dopłacać - obiecał poseł.

- I w końcu szczepionki profilaktyczne dot. wirusa HPV dla wszystkich dziewczynek w wieku 11-12 lat. To bardzo konkretne zobowiązania dot. pakietu Zdrowa Warszawa, a więcej propozycji z tego pakietu będziemy prezentowali w ciągu najbliższych dni - dodał.

