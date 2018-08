Trzaskowski odpowiada Mateckiemu. "Wolałbym, żeby Patryk Jaki wytłumaczył się ze współpracy z panem i pana poglądami"

Na piątkowej konferencji Rafała Trzaskowskiego obecny był Dariusz Matecki, niezależny prawicowy bloger. Na końcu Matecki zapytał kandydata PO m.in o pana Lecha Baryckiego. - Pana poglądy są po prostu skandaliczne - odpowiedział Trzaskowski.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rafał Trzaskowski (Agencja Gazeta, Fot: Jedrzej Nowicki)

- Czy jest pan za delegalizacją Polskiej Partii Komunistycznej i ewentualnie komunizującej Partii Razem oraz wczoraj przedstawiono mnie u pana sztabowców jako dziewiątkę Jarosława Kaczyńskiego. Chciałem zapytać, jaką kartą jest Lech Barycki w pana kampanii, znany lobbysta wyrzucony m.in z gabinetu pani Kopacz. Może to on rozdaje karty i jest jakąś znaczoną kartą. Może to pan jest znaczoną kartą specjalnie wystawioną na porażkę w tej kampanii - zapytał Matecki Trzaskowskiego.

Twitter Podziel się

Kandydat PO na prezydenta Warszawy zwrócił się do blogera, "panie redaktorze". Można było usłyszeć sprzeciw wśród dziennikarzy. - Jestem za delegalizacją ONR, z tego co słyszałem pan ma mnóstwo przyjaciół w Ministerstwie Sprawiedliwości i już się pogubiłem, czy pan tam pracuje, czy nie. W związku z tym, mam do pana apel, jako do człowieka, który jest związany z Ministerstwem Sprawiedliwości, żeby pan przyspieszył delegalizację ONR. Dlatego, że jest organizacją, która odpowiada za wykrzykiwanie faszystowskich haseł i nawoływanie do nienawiści - tłumaczył Trzaskowski. Dodał, że może pan mówić co pan chce, zadawać pytania jakie chce, ale nie przykryje pan siebie, ani swoich kolegów, którzy próbują rozgrzeszać faszyzm na ulicach Warszawy.

Agencja Gazeta Podziel się

- Jeżeli chodzi o kwestie sztabowców wielokrotnie mówiliśmy, kto pracuje w sztabie, a kto nie. Wolałbym, żeby Patryk Jaki wytłumaczył się ze współpracy z panem i pana poglądów, bo pana poglądy są po prostu skandaliczne. Zadałem sobie bardzo niesympatyczny zadanie i posłuchałem, co pan wygaduje o kobietach, o mniejszościach i generalnie rzecz biorąc w ogóle nie powinienem panu odpowiadać - powiedział poseł. Dodał, że będzie odpowiadał pod warunkiem, że Matecki zajmie się tym, co jest w tej chwili najważniejsze, czyli przyłożenie ręki do położenia kresu faszyzmowi. - Jak pan to zrobi, jest szansa, myślę na jakąś rehabilitację w oczach warszawiaków - podsumował Rafał Trzaskowski.

Przypominamy, że sztab Trzaskowskiego prowadzi akcję "Warszawski Poker Kaczyńskiego", która ma pokazywać warszawiakom karty, które są w ręku Jarosława Kaczyńskiego. Cezary Tomczyk, poseł PO ujawnił pierwszą kartę, na której jest Dariusz Matecki. - Pan Matecki pracował lub pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którego skład wchodzi Patryk Jaki. Do tej pory pan Dariusz Matecki podawał się za niezależnego blogera, mówił, że jest dziennikarzem. Potem okazało się, że jest pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości - wyjaśniał członek sztabu Trzaskowskiego.

Zobacz również: Oświadczenie Andrzeja Dudy ws. ordynacji do PE