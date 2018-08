Trzaskowski: Polityka PiS może doprowadzić nas do wyjścia z UE

- 40 proc. wszystkich inwestycji w Warszawie jest finansowanych z budżetu unijnego. Dzisiejsze zachowanie oznacza, że jeżeli PiS będzie nas wyprowadzał z UE, to miasta takie jak Warszawa pozostaną bez finansowania z unijnego budżetu - przekonywał Rafał Trzaskowski.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy przypomina, że Platforma Obywatelska "wielokrotnie mówiła o tym, że polityka PiS względem UE doprowadza do marginalizacji Polski w UE i pozbawiania nas sojuszników". - W konsekwencji jeżeli Polska pod rządami PiS będzie słaba w UE i pozbawiona wpływu na najważniejsze decyzje, w konsekwencji może się to zakończyć wyjściem Polski z UE - powiedział w Sejmie, Trzaskowski.

- Ale dzisiaj sprawa jest jeszcze bardziej poważna, dlatego że wicepremier rządu PiS Jarosław Gowin powiedział, że polski rząd rozważa niezastosowanie się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie SN. To wypowiedź bez precedensu - zaznaczył poseł. Dodał, że nie "słyszał jeszcze tego typu wypowiedzi z ust żadnego europejskiego polityka, że ktoś jest gotowy do wypowiedzenia posłuszeństwa europejskiemu systemowi prawnemu i kwestionowania wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zanim one zostaną wydane".