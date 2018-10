Trzaskowski przedstawił całościowy program dla Warszawy. "Nie wystarczą triki kampanijne"

- Warszawa dla wszystkich. To motto tej kampanii, credo programowe. Dla nich przygotowaliśmy ten program - tłumaczył kandydat na prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski.

- Co najważniejsze, jeżeli chcemy o Warszawie rozmawiać i wszyscy mi to mówią na ulicach mojego miasta, to musimy rozmawiać o Warszawie na poważnie. Nie wystarczą triki kampanijne, prezentacje powerpointowe. Trzeba mieć poważny program do poważnej rozmowy i taki dzisiaj program przedstawiamy, w którym adresujemy większość tych kwestii, które podnoszą sami warszawiacy - tłumaczył poseł.