Trzaskowski przedstawił główne obietnice dla Mokotowa

W ramach akcji "18 dzielnic 1 Warszawa" kandydat PO zaprezentował propozycje dla mokotowian. Jedną z głównych obietnic jest stworzenie parku wokół Kopca Powstania Warszawskiego.

Trzaskowski tłumaczył, że tramwaj pojedzie przez ul. Rakowiecką do Wilanowa. - Tutaj będzie specjalny węzeł przesiadkowy, gdzie będzie można się przesiąść z metra na tramwaj i dojechać do samego Wilanowa. To jest sprawa, która jest bardzo często poruszana, jeżeli chodzi o nowe linie tramwajowe - zaznaczył.