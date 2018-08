Trzaskowski przedstawił program wyborczy dla Śródmieścia. "Plac Defilad stanie się zieloną przestrzenią"

W ramach akcji "18 dzielnic jedna Warszawa" kandydat Koalicji Obywatelskiej przedstawia postulaty dla poszczególnych dzielnic. Tym razem przyszedł czas na Śródmieście. Zaproponował m.in. połączenie stacji metra Centrum ze stacją Dworzec Śródmieście.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Śródmieście (flickr.com)

Rafał Trzaskowski podczas wtorkowej konferencji przekonywał, że przede wszystkim zacznie budować parkingi podziemne. - Chodzi o to, żeby było więcej miejsc parkingowych, żeby cywilizować te miejsca na ziemi, zwłaszcza w okolicach Pałacu Kultury i Nauki, przy najważniejszych placach. Dobrze by było, żeby to nie były parkingi naziemne, tylko żeby samochody znalazły swoje miejsce pod ziemią - tłumaczył. Dodał, że pierwszy parking wybuduje przy Pałacu Kultury i Nauki.

- Takich parkingów będzie znacznie, znacznie więcej. To jest niesłychanie istotne żeby uporządkować te miejsca parkingowe w Śródmieściu - mówił polityk.

Zieleń

- Bardzo często w Śródmieściu mieszkańcy zwracają uwagę na to, że powinno być więcej skwerów zielonych, powinna być bardziej zadbana ta zieleń, która już istnieje, ale również odbetonować te podwórka gdzie da się to zrobić i będą na to specjalne granaty - tłumaczył.

Polityka lokalna

- Rozmawialiśmy przed chwilą z organizacjami pozarządowymi, które organizują miejsce dla cudzoziemców, którzy w Warszawie są i tworzą różnorodność w naszym mieście, ale chodzi też o to, żeby w Śródmieściu i innych dzielnicach było jak najwięcej punktów, w których są rzemieślnicy. Miejsc, w których można tanio zjeść czy choćby antykwariatów - przekonywał Trzaskowski. Dodał, że ważne jest, aby prowadzić elastyczną politykę jeżeli chodzi o czynsze, przede wszystkim, żeby było jak najwięcej punktów usługowych.

Plac Defilad

- To miejsce po wielu latach wreszcie się zmieni. Wiemy, ile to trwało, z różnych względów, również, jeżeli chodzi o problemy własnościowe, jeżeli chodzi o bardzo skomplikowaną sytuacją związaną z budowaniem budynków nad metrem. Za długo to trwało, wreszcie problem zostaje rozwiązany, zacznie się budowa - wyjaśnił. Zaznaczył, że chce, by Plac Defilad stał się zieloną przestrzenią miejską. - Na Placu wybudowane zostaną także Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Teatr Rozmaitości - powiedział kandydat.

Komunikacja miejska

Rafał Trzaskowski zdeklarował również, że stacja metra Centrum zostanie połączona ze stacją Dworzec Śródmieście. - Ta inwestycja kosztuje 56 mln zł, mamy to dokładnie wyliczone. Ważne, żeby tworzyć takie centra przesiadkowe w centrum Warszawy - przekonywał.

Zobacz też: "Tłit". Michał Kamiński o billboardach z Kaczyńskim: zareagowali z wściekłością, to celny strzał