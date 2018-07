Trzaskowski rozpoczyna nowy etap w pre-kampanii. „18 dzielnic w 18 godzin”

Kandydat PO na prezydenta Warszawy do tej pory w pre-kampanii podróżował po całym mieście z własną ławką i rozmawiał o potrzebach warszawiaków. W poniedziałek Trzaskowski rozpocznie drugi etap pre-kampanii i wyruszy w całodniową wyprawę po 18 dzielnicach stolicy.

- Będę poruszał się różnymi środkami komunikacji, tak jak poruszają się po mieście warszawiacy. Pamiętajmy, że Warszawa jest dla wszystkich! Zarówno dla tych, którzy podróżują komunikacją miejską, rowerem jak i samochodem. Musi być otwarta zarówno na postulaty kierowców , którzy szukają miejsc parkingowych w centrum jak i na tych, którzy do pracy chcą dojeżdżać rowerem po nowych ścieżkach rowerowych - podkreśla poseł. Dodaje, że chce zaprosić do rozmowy wszystkich, również tych którzy nie zgadzają się z kandydatem.

Natomiast we wtorek Rafał Trzaskowski spotka się z kandydatami na prezydenta Łodzi i Gdańska. - Zaprosiłem ich do Warszawy ponieważ to głównie na nas ciąży obowiązek by dać przykład innym jak radzić sobie z metodą polityczną PiS, która zatruwa życie w naszym kraju. Metoda ta w naszej stolicy podobnie jak w całej Polsce oparta jest na kłamstwie, hipokryzji i budowaniu podziałów - tłumaczy poseł. Podkreśla, że będą to bardzo ważne wybory i chce by zmiany zaczęły się właśnie w Warszawie.