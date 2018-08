Trzaskowski składa wniosek do prokuratury o delegalizację ONR. Patryk Jaki komentuje

Patryk Jaki podczas piątkowej konferencji dostał pytanie od dziennikarza, "Co sądzi o złożeniu wniosku przez Trzaskowskiego do Prokuratora Generalnego o delegalizację ONR-u". - To są sprawy poboczne z punktu widzenia rozmowy o samorządzie - skomentował kandydat PiS.

Rafał Trzaskowski w piątek zadeklarował, że złoży wniosek do Prokuratora Generalnego o delegalizację ONR-u. - To miało miejsce 11 listopada, potem 1 sierpnia i teraz 15 sierpnia. Miarka się przebrała. Trzeba jasno mówić: to, co jest czarne, jest czarne, to, co jest brunatne, jest brunatne. Warszawa musi być wolna od faszyzmu, wolna od tego typu ludzi, którzy wykrzykują takie hasła. Polska powinna być od tego wolna, bo taką mamy tradycję - tłumaczył kandydat PO na prezydenta Warszawy.

Patryk Jaki odpowiedział, że już szybciej wnioskował o delegalizację ruchów faszystowskich w Polsce. Uważa, że to są sprawy poboczne z punktu widzenia rozmowy o samorządzie. - Najważniejsza jest kwestia poprawy jakości życia mieszkańców, nie sprawy ogólnopolskiej. Kwestia komunikacji w Warszawie, nowych mieszkań i dwóch linii metra, a nie te sprawy polityczne i ogólnopolskie. Rafał Trzaskowski chce Warszawę zamienić w stolicę ideologiczną, ja chcę rozmawiać o sprawach pragmatycznych z punktu widzenia mieszaków - powiedział kandydat PiS. Dodał, że może nawet podpisać się pod tym winsokiem, ale "to jest sprawa nieistotna z punktu widzenia przyszłości naszego miasta".

Patryk Jaki podczas piątkowej konferencji porównał jego pomysły z pomysłami Rafała Trzaskowskiego. Na początku zwrócił uwagę na budowę mostów. - Mój szanowny konkurent twierdzi, że nie potrzeba budowy mostów, tylko cytuje "kładki pieszo-rowerowej". Natomiast jestem silnie przekonany, że Warszawa potrzebuje nowej infrastruktury. Co najmniej trzech nowych przepraw przez Wisłę - powiedział Patryk Jaki. Przypomniał, że Trzaskowski mówił o walczeniu z PiS-em, a budowę dróg można wstrzymać. - Uważam, że samorząd nie jest od tego, żeby walczyć z jakąkolwiek partią polityczną, czy zwolennikami partii politycznych. Samorząd jest od tego, żeby poprawiać sytuację polityczną, komunikacyjną i strukturalną - podsumował polityk.

Metro

- Kolejna sprawa to budowa metra. Rafał Trzaskowski mówi, że trzeba dokończyć drugą linię metra. Uważam, że nie tylko trzeba dokończyć drugą linie metra, ale trzeba także natychmiast rozpocząć plan budowy trzeciej i czwartej linii metra, dlatego, że w miastach co do wielkości Warszawy, metro jest podstawowym środkiem komunikacji - uważa Jaki. Dodaje, że Warszawa ma mniej kilometrów metra niż stolica Rumunii, Bułgarii, Węgier, czy stolica Czech. - To jest wstyd mimo, że Warszaw dysponuje większym budżetem niż te wszystkie miasta - powiedział polityk.

Opłata za wjazd do centrum

Patryk Jaki przypomniał, że kandydat PO rozważał opłaty za wjazd do centrum. - Ja mówię stanowczo "nie". Dopóki komunikacja publiczna nie będzie na wysokim poziomie, nie można ograniczyć wjazdu do centrum samochodem - powiedział polityk. Zaznacza, że trzeba skończyć z tą szaloną polityką walki z samochodami, którą w tej chwili prowadzi Platforma Obywatelska.

Afera reprywatyzacyjna

Następną różnicę, jaką przytoczył Patryk Jaki, to odszkodowania dla ofiar reprywatyzacji z odzyskanych pieniędzy. - To jest 7 mln zł odzyskanych przez komisję, którą mam zaszczyt kierować. Z tych pieniędzy chcieliśmy wypłacić ofiarom, które odzyskaliśmy od handlarzy roszczeń m.in córce Jolanty Brzeskiej - tłumaczy wiceminister sprawiedliwości. Podkreśla, że do dzisiaj nie znamy stanowiska Trzaskowskiego w tej sprawie.

Lotnisko na Okęciu

Kolejnym przykładem kandydata PiS była kwestia lotniska. - Rafał Trzaskowski mówił, że trzeba zostawić tylko na Okęciu, które dobrze wiecie jest zakorkowane i nie ma żadnych szans rozwojowych. W zeszłym roku o 20 procent wzrósł ruch na Okęciu. Jeśli Warszawa nie wybuduje kolejnego lotniska, to straci swoje szanse rozwojowe - mówił Jaki. Dodał, że trzeba budować Centralny Port Komunikacyjny, żeby Warszawa rozwijała się przez kolejne 100 lat.

Rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz

- Uważam, że ze względu na reprywatyzację i szereg afer jest to zła administracja i nie wykorzystuje swoich możliwości. Warszawa rozwija się, ale za wolno, nieproporcjonalnie do swoich możliwości - wyjaśniał polityk. Dodał, że Trzaskowski ocenia Hannę Gronkiewicz-Waltz na dobrego prezydenta.

Urzędy

Wiceminister sprawiedliwości zadeklarował, że urzędy będą czynne dwa razy w tygodniu do godziny 20. - Dlatego, że warszawiacy muszą brać specjalnie urlop w pracy, żeby załatwić coś w urzędzie. Urlop ten mogliby przeznaczyć na rodzinę i odpoczynek. Natomiast kandydat PO pomimo, że pół roku dłużej jest oficjalnym kandydatem na prezydenta Warszawy, to nie przedstawił propozycji - przekonywał polityk.

Patryk Jaki podsumowując powiedział, że wybór jest pomiędzy Warszawą ideologiczną Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że trzeba walczyć z PiS-em, a Warszawą pragmatyczną.

