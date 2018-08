Trzaskowski: Składam wniosek do Prokuratora Generalnego o delegalizację ONR-u

- Miarka się przebrała. Trzeba jasno mówić: to, co jest czarne, jest czarne, to, co jest brunatne, jest brunatne - przekonywał Rafał Trzaskowski podczas piątkowej konferencji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rafał Trzaskowski (Agencja Gazeta, Fot: Przemek Wierzchowski)

Kandydat PO i N na prezydenta Warszawy podczas konferencji przed pomnikiem Państwa Podziemnego tłumaczył, że miejsce to jest pewnym symbolem. - Dlatego, że Państwo Podziemne walczyło z totalitaryzmami. Byliśmy tutaj dwa tygodnie temu, bo mieliśmy do czynienia ze skandalicznym zachowaniem Narodowców i ONR. Wykrzykiwania haseł, które nawołują do nienawiści, do czegoś co my jednoznacznie interpretujemy jako propagowanie tych systemów, które są zakazane, które naruszają Kodeks karny - powiedział Trzaskowski. Zaznaczył, że święte daty dla Polaków, dla warszawiaków, są bezczeszczone przez ONR-owców.

Agencja Gazeta Podziel się

- To miało miejsce 11 listopada, potem 1 sierpnia i teraz 15 sierpnia. Miarka się przebrała. Trzeba jasno mówić: to, co jest czarne, jest czarne, to, co jest brunatne, jest brunatne. Warszawa musi być wolna od faszyzmu, wolna od tego typu ludzi, którzy wykrzykują takie hasła. Polska powinna być od tego wolna, bo taką mamy tradycję - przekonywał polityk.

Rafał Trzaskowski zadeklarował, że składa wniosek do Prokuratora Generalnego o delegalizację ONR-u, rozwiązanie stowarzyszenia. - Ta organizacja po raz kolejny, uporczywie, łamie Kodeks karny. Albo jasno powiemy, że nie ma miejsca na tego typu zachowania, nie ma miejsca w Warszawie i Polsce, albo będziemy, jak niektórzy członkowie rządu PiS, starali się tego typu zachowania usprawiedliwić - podsumował poseł.

Zobacz także: Armagedon na ulicach Warszawy. Korek ciągnie się na kilka kilometrów