Trzaskowski spotkał się z przedstawicielami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

"Warszawski Panel Klimatyczny" ma być okazją do dyskusji o zmianie klimatycznej.

Przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w czasie spotkania z Rafałem Trzaskowskim przedstawili swoje postulaty. Wśród nich jest postulat podniesienia redukcji emisji gazów cieplarnianych do 65 proc. do 2030 roku. Neutralność klimatyczna ma być osiągnięta do 2040 roku.