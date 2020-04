Trzaskowski: szykujemy się do oszczędności, nie będziemy podejmować nowych inwestycji

Warszawa. Trzaskowski: PiS chodzi o wprowadzenie chaosu

- PiS z jednej strony prze do tego, żeby wybory były 10 maja i robi wokół tego wielki szum. Z drugiej strony przygotowuje plan wyborów korespondencyjnych, który będzie niesłychanie trudny do przeprowadzenia. Widać, że również składa inne propozycje – mówił Trzaskowski.

- Czy powinna się zastanowić nad tym, co jest najlepsze dla kraju i jak chronić swoich obywateli? Bo jeśli to jest ważne dla PiS, trzeba by wprowadzić stan klęski i przeprowadzić wybory za 3 albo za 6 miesięcy, kiedy sytuacja się uspokoi. Albo ważniejsze jest to, żeby działać tylko i wyłącznie ze względu na doraźny interes polityczny. To w tej chwili robi PiS – podkreślił Trzaskowski.