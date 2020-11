Trzaskowski: trzeba zliberalizować prawo aborcyjne. "Decyzja w rękach kobiety"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stwierdził, że należy zliberalizować prawo aborcyjne, a decyzja na ten temat powinna być w rękach kobiety. Zaznaczył przy tym, że PO w tej sprawie nie ma jeszcze konkretnego stanowiska jako partia.

Trzaskowski, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, był pytany w sobotę w TVN24 o to, czy PO "ma kłopot" ze sprawą aborcji. Chodzi szczególnie o wypowiedź byłego lidera partii Grzegorza Schetyny, który oświadczył, że jest przeciwnikiem aborcji na życzenie.

Schetyna powiedział m.in., że "trzeba spokojnie porozmawiać, w jaki sposób wrócić do kompromisu aborcyjnego, jak go unowocześnić i dać mu nowe życie". Wypowiedź ta wywołała oburzenie części protestujących kobiet.

- Nie ma tutaj żadnego kłopotu, ten pseudokompromis aborcyjny - bo on nigdy nie był kompromisem - został pogrzebany przez PiS i w tym momencie wiadomo, że nie ma powrotu do tej sytuacji. To, co najważniejsze, to prawa kobiet i prawo kobiety do decydowania. Natomiast PO w tej sprawie nie ma jeszcze konkretnego stanowiska jako partia, bo jeszcze trwają dyskusje - skomentował prezydent Warszawy. Wyraził przy tym zdziwienie, że Grzegorz Schetyna mówi w imieniu całej partii.

Dodał, że ma inne zdanie w tej sprawie niż Schetyna, ale – według niego – w tak szerokich partiach jak PO różnica zdań w kwestiach światopoglądowych jest "czymś naturalnym".

– Uważam, że trzeba zliberalizować prawo aborcyjne, że trzeba na pewno na ten temat rozmawiać, że decyzja na ten temat powinna być w rękach kobiety. Natomiast to, co dzisiaj najważniejsze, to walka z haniebnym orzeczeniem, które Jarosław Kaczyński próbował przepchnąć przez "pseudotrybunał" konstytucyjny – powiedział prezydent Warszawy. Podkreślił, że "ono nigdy nie może wejść w życie, bo to by zgotowało piekło kobietom i od tego musimy zacząć".

Dodał, że "potem będą się zastanawiać w PO i w parlamencie, jak podejść do problemu i jakie decyzje powinny być podjęte, na pewno z obywatelami".

Rafał Trzaskowski o policji: wszystkie standardy zostały złamane

W TVN 24 Trzaskowski odniósł się także do działań policji. Podkreślił, że "zawsze wspierał policję". – Ale 10 dni temu wszystkie standardy zostały złamane. Widzieliśmy, że policjanci nadużywali siły, widzieliśmy, że pokojowych demonstrantów bito pałkami teleskopowymi i robili to policjanci, którzy nawet nie byli w żaden sposób oznakowani. Na to nie ma miejsca – podkreślił.

Dodał przy tym, że do tej pory współpraca z policją układała się wzorowo. - Płaciliśmy i dalej płacimy za dodatkowe patrole, kupowaliśmy policji sprzęt i jestem absolutnie dalej gotów to robić, jeżeli policja będzie zachowywała się w sposób profesjonalny i nie będzie podlegała politycznej presji – wskazał prezydent Warszawy.

Źródło: PAP, Gazeta Wyborcza