Trzaskowski: ubytki w dochodach będą rzędu nawet 2 mld zł

- W związku z tym w ramach Unii Metropolii Polskich, jako Związek Miast Polskich zwróciliśmy się do rządu, aby przyszedł samorządom z pomocą. Wsparcie samorządów przez wzrost subwencji ogólnej wyliczyliśmy w Polsce na mniej więcej 11 mld zł. Ale to wsparcie może przyjąć bardzo różne formuły. Po pierwsze jakaś formuła uzupełnienia naszych przychodów, dlatego, że to my jesteśmy na pierwszej linii walki z koronawirusem. To są kwestie nie wliczania wydatków ponoszonych na koronawirusa do reguły wydatkowej – tłumaczył Trzaskowski. Podkreślił, że przede wszystkim najważniejsze jest poluzowanie reguły budżetowej.