Trzaskowski uruchomił stronę internetową. Będzie na niej informował o "kłamstwach" Jakiego

Trzaskowski ostatnio zapowiedział, że chce walczyć z manipulacją, kłamstwami i hipokryzją PiS. Jak powiedział, tak zrobił. Od czwartku działa strona "Mów Prawdę", na której są zamieszczane "kłamliwe" słowa Patryka Jakiego.

Po wejściu na stronę widzimy cytat kandydata PO na prezydenta Warszawy. - Prawda w polityce jest rzeczą fundamentalną, dlatego tak ważne jest by politycy byli wiarygodni, by można ich było trzymać za słowo. Kłamstwo i manipulacja to zawsze podstawa metody politycznej opartej na braku szacunku do własnych wyborców. Pierwszy krok w Warszawie zaczyna się od prawdy - czytamy na stronie.